لبنان توجة بطلب عجل لدول عظمى في حل الأزمة مع دول الخليج بالأرقام صحيفة سعودية تفضح فساد قيادات المليشيات الحوثية في القطاع الصحي المخدرات هي التجارة الرابحة للمليشيات الحوثية ومصادر تكشف التفاصيل بعد انفجار مطار عدن رئيس الحكومة يوجه بإجراء تحقيق عاجل مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار مطار عدن الدولي مسؤول سعودي : يكشف أسباب استمرار نزيف الدم اليمني مسؤول إيراني يدعو إلى اتخاذ خطوة "جديدة وإيجابية" مع دول الجوار بعد تصريحاته المثيرة السودان تنذر السفير البريطاني لمغادرة البلاد رئيس فرع حزب المؤتمر في مأرب يغضب مليشيات الحوثي بهذا الموقف الاسباب الخفية التي اجبرت المليشيات على إيقاف حملات الانتصارات الوهمية بـ«جبهات الكسارة والمشجح»وإستبدالها بأطراف جوبة«مأرب»
كشفت صحيفة عربية، اليوم الأحد، أن لبنان طلب مساعدة أمريكية وفرنسية بحثًا عن حل للأزمة مع السعودية والدول الخليجية.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة أن "مسؤولين لبناييين باشروا اتصالات مع مسؤولين دوليين، للتوسّط مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي للخروج بحلول للأزمة الحاصلة". ولفتت مصادر إلى أن "لبنان طلب مساعدة أميركية وفرنسية بهذا الخصوص".
كما أبلغت مصادر دبلوماسية عربية "الشرق الأوسط"، أن "الدول الخليجيّة كانت واضحة في بياناتها حول المآخذ على الأداء اللبناني، خصوصا أن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي كانت القشّة التي قصمت ظهر البعير".
واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، يوم أمس الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة.
كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).