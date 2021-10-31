لبنان توجة بطلب عجل لدول عظمى في حل الأزمة مع دول الخليج

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت صحيفة عربية، اليوم الأحد، أن لبنان طلب مساعدة أمريكية وفرنسية بحثًا عن حل للأزمة مع السعودية والدول الخليجية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة أن "مسؤولين ​لبنا​ييين باشروا اتصالات مع مسؤولين دوليين، للتوسّط مع السعودية و​دول مجلس التعاون​ الخليجي للخروج بحلول للأزمة الحاصلة". ولفتت مصادر إلى أن "لبنان طلب مساعدة أميركية وفرنسية بهذا الخصوص".

كما أبلغت مصادر دبلوماسية عربية "الشرق الأوسط"، أن "الدول الخليجيّة كانت واضحة في بياناتها حول المآخذ على الأداء اللبناني، خصوصا أن تصريحات وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ كانت القشّة التي قصمت ظهر البعير".

واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، يوم أمس الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة.

كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).