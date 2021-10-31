بعد انفجار مطار عدن رئيس الحكومة يوجه بإجراء تحقيق عاجل

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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وجَّه معين عبد الملك، رئيس الحكومة اليمنية، امس (السبت)، اللجنة الأمنية بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الذي وقع في محيط مطار عدن الدولي، جنوب البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال عبد الملك، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ» إنه تابع «مع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، ملابسات التفجير الإرهابي الذي حدث، بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر، وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال».

وشدد عبد الملك على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية «لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار عدن، مؤكداً أنه يتم متابعة ملابسات هذا التفجير، وإعلان النتائج في أقرب وقت».

وأكدت شرطة عدن، في بيان لها، أن الانفجار ناتج عن تفجير سيارة مفخخة (نوع «هايلوكس») بالقرب من حاجز التفتيش الأول لدخول مطار عدن الدولي، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 30 مدنياً، واحتراق وتضرر عدد من سيارات ومنازل المواطنين في حي خورمكسر