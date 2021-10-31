مصدر أمني يكشف تفاصيل انفجار مطار عدن الدولي

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قال شهود ومصدر أمني إن انفجارا وقع امس السبت قرب مدخل المطار الدولي في عدن.
وقال المصدر الأمني إن سيارة ملغومة انفجرت عند المدخل الخارجي للمطار مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار ونجم عن ذلك سقوط ضحايا.
وأفاد مسؤول أمني رفيع بسقوط 12 قتيلا في الانفجار، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول في قوات الجيش في عدن «12 قتيلا سقطوا في انفجار وقع قرب البوابة الأولى في محيط مبنى مطار عدن الدولي».
ونشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو من موقع الانفجار تظهر نيران مشتعلة ومحاولات لإطفائها.
وقالت مصادر محلية في عدن أن ألسنة اللهب الناجمة عن الانفجار تسببت باحتراق عدد من السيارات الواقعة بالقرب من الانفجار، فيما ارتفعت أعمدة الدخان بشكل كبير.
وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، لإنقاذ الضحايا