مسؤول سعودي : يكشف أسباب استمرار نزيف الدم اليمني

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أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن التعنت الحوثي وراء استمرار النزيف اليمني، مشدداً على أن المبادرة السعودية لا تزال قائمة. واعتبر الدبلوماسي السعودي، وهو أيضاً المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن المبادرة السعودية «فرصة لتحقيق حل سياسي شامل».
وفي تقرير موسع تنشره «الشرق الأوسط»، غداً، عن الأزمة اليمنية، أرجع آل جابر استمرار نزيف الدم اليمني وسوء الوضع الإنساني في اليمن إلى «رفض الحوثيين السلام وتعنتهم».
ويقول «إنه السبب الوحيد».
ويعزو السفير الوضع الذي وصل إليه اليمن إلى «عدم التزام الحوثيين باتفاقاتهم ورفضهم التفاوض بحسن نية بشأنها».
وأوضح آل جابر أن الحوثي «أكد مجدداً على عدم احترامه جهود المجتمع الدولي والأممي لإنهاء الأزمة في اليمن»، واعتبر «استمرار الحوثي بالتصعيد العسكري واعتداءاته المتكررة على المملكة، وتصعيده العسكري في الداخل اليمني، تأكيداً عملياً على عدم جديته وداعميه في إيقاف إطلاق النار والجلوس على طاولة الحوار مع الأطراف اليمنية