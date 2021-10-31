مسؤول إيراني يدعو إلى اتخاذ خطوة "جديدة وإيجابية" مع دول الجوار

الأحد 31 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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دعا محمود عباس زاده مشكيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، اليوم السبت، إلى إلغاء تأشيرات الدخول مع دول الجوار.

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، على لسان عباس مشكيني، دعوته إلى تقليص العقبات في علاقات بلاده مع دول الجوار، في سياق القوانين الداخلية والدولية، بدعوى أن تأشيرات الدخول تعد إحدى هذه العقبات.

وشدد المسؤول الإيراني على أهمية إلغاء تأشيرات الدخول بين بلاده ودول الجوار، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية وضعت نصب أعينها، فور تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، بقيادة إبراهيم رئيسي، توطيد وتعزيز العلاقات مع بلدان المنطقة، خاصة دول الجوار، موضحا أن توطيد تلك العلاقات ستثمر عنه إنجازات طيبة.

ونادى المسؤول الإيراني بتوظيف جميع الطاقات في بلاده، بغرض إلغاء تأشيرات الدخول إلى بلاده، لافتا إلى ضرورة اتخاذ وزارة الخارجية الإيرانية نهجا دبلوماسيا فاعلا ونشطا في مهامها الدبلوماسية، داعيا إياها إلى وجوب تقليص أو خفض العقبات في العلاقات مع بلدان الجوار.

وذكر محمود عباس زاده مشكيني، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، أن ملف إلغاء تأشيرات الدخول مع دول الجوار، سيعلم بدوره على تسهيل وتسريع حركة تنقل المواطنين، وتنمية الصادرات، وهو ما يعزز العلاقات في مجالات أخرى