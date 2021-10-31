رئيس فرع حزب المؤتمر في مأرب يغضب مليشيات الحوثي بهذا الموقف

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أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي في محافظة مأرب الشيخ عبدالواحد القبلي نمران، اليوم، إنهم لن يتزحزحون عن مواقفهم الرافضة والمقاومة للمشروع الحوثي.
وقال “القبلي” في منشور على صفحته في فيس بوك، “عهدا لله بأننا لن نتزحزح عن مواقفنا الثابتة والوطنية الرافضة والمقاومة للمشروع الحوثي الإيراني الفارسي”.
وتابع الشيخ القبلي “سنقاتلهم ما حيينا، أو ننال إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة”.