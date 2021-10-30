الصحة تعلن حصيلة ضحايا إنفجار عدن الجيش والمقاومة الشعبية يفاجئون فلول «سيّد» مران بعمليات نوعية بأطراف «مأرب»ومصادر عسكرية لـ«مـأرب برس» تؤكد:المليشيات سقطت في الفخ تشييع شعبي لجثمان المقدم محمد الخبّي بمأرب المبعوث الأمريكي يعلن موقفه من تصعيد الحوثيين على مأرب إحساس قد تشعر به عند قضاء الحاجة يمكن أن يكون علامة على مرض خطير! ليفربول في مواجهة صعبة بعد قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تفاصيل رسالة دعم من محمد بن راشد إلى محمد بن سلمان نشطاء يطلقون حملة الكترونية لفضح تأمر المجلس الانتقالي مع الحوثيين ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن يحذر من تعسفات تطالهم رياضي يمني يمنح بلاده لقبا عربيا
سقط قتلى وجرحى مدنيين مساء اليوم السبت في انفجار عنيف أمام البوابة الخارجية لمطار عدن الدولي في العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.
وأكدت مصادر إعلامية محلية متطابقة بإن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مطار عدن بمديرية خور مكسر وسمع دويها في مناطق واسعة من المدينة.
هذا فيما افادت إشراق السباعي المتحدثة باسم وزارة الصحة اليمنية في تصريحات صحفية إن الانفجار نتج عنه كحصيلة أولية مقتل عشرة اشخاص وإصابة 28 آخرين بعضهم حالاتهم حرجة، بينما احترقت ست سيارات للمواطنين في حصيلة أولية للانفجار.