آخر الاخبار

الصحة تعلن حصيلة ضحايا إنفجار عدن الجيش والمقاومة الشعبية يفاجئون فلول «سيّد» مران بعمليات نوعية بأطراف «مأرب»ومصادر عسكرية لـ«مـأرب برس» تؤكد:المليشيات سقطت في الفخ تشييع شعبي لجثمان المقدم محمد الخبّي بمأرب المبعوث الأمريكي يعلن موقفه من تصعيد الحوثيين على مأرب إحساس قد تشعر به عند قضاء الحاجة يمكن أن يكون علامة على مرض خطير! ليفربول في مواجهة صعبة بعد قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تفاصيل رسالة دعم من محمد بن راشد إلى محمد بن سلمان نشطاء يطلقون حملة الكترونية لفضح تأمر المجلس الانتقالي مع الحوثيين ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن يحذر من تعسفات تطالهم رياضي يمني يمنح بلاده لقبا عربيا

الصحة تعلن حصيلة ضحايا إنفجار عدن

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 843
 

سقط قتلى وجرحى مدنيين مساء اليوم السبت في انفجار عنيف أمام البوابة الخارجية لمطار عدن الدولي في العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.

   

وأكدت مصادر إعلامية محلية متطابقة بإن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مطار عدن بمديرية خور مكسر وسمع دويها في مناطق واسعة من المدينة.

 

هذا فيما افادت إشراق السباعي المتحدثة باسم وزارة الصحة اليمنية في تصريحات صحفية إن الانفجار نتج عنه كحصيلة أولية مقتل عشرة اشخاص وإصابة 28 آخرين بعضهم حالاتهم حرجة، بينما احترقت ست سيارات للمواطنين في حصيلة أولية للانفجار.

 
إقراء أيضاً
الجيش والمقاومة الشعبية يفاجئون فلول «سيّد» مران بعمليات نوعية بأطراف «مأرب»ومصا
تشييع شعبي لجثمان المقدم محمد الخبّي بمأرب
المبعوث الأمريكي يعلن موقفه من تصعيد الحوثيين على مأرب
نشطاء يطلقون حملة الكترونية لفضح تأمر المجلس الانتقالي مع الحوثيين
استشهاد 3 أطفال في قصف حوثي على أحد الأحياء السكنية في مدينة تعز
عشرات القتلى والجرحى في مارب والجيش يستدرج مجاميع حوثية ويستولي على أسلحتهم وعتا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس