الصحة تعلن حصيلة ضحايا إنفجار عدن

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سقط قتلى وجرحى مدنيين مساء اليوم السبت في انفجار عنيف أمام البوابة الخارجية لمطار عدن الدولي في العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.

وأكدت مصادر إعلامية محلية متطابقة بإن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مطار عدن بمديرية خور مكسر وسمع دويها في مناطق واسعة من المدينة.

هذا فيما افادت إشراق السباعي المتحدثة باسم وزارة الصحة اليمنية في تصريحات صحفية إن الانفجار نتج عنه كحصيلة أولية مقتل عشرة اشخاص وإصابة 28 آخرين بعضهم حالاتهم حرجة، بينما احترقت ست سيارات للمواطنين في حصيلة أولية للانفجار.