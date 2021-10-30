الجيش والمقاومة الشعبية يفاجئون فلول «سيّد» مران بعمليات نوعية بأطراف «مأرب»ومصادر عسكرية لـ«مـأرب برس» تؤكد:المليشيات سقطت في الفخ

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس» مساء اليوم السبت على ان ابطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية فاجئت فلول الحوثي بأطراف مديرية الجوبة جنوبي مأرب وجبهة الكسارة خلال الساعات الـ "24" الماضية بعمليات نوعية اربكت حساباتها وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد ان حاولت التسلل بإتجاه بعض المواقع.

واوضحت المصادر بان قوات الجيش ورجال القبائل والمقاومة الشعبية قد نجحوا في استدراج عناصر الحوثي الإرهابية الى معركة الضربات الموجعة وحصد الرؤوس بصحراء أم الريش وأطراف الجوبة...مشيرةً بأن المليشيات الحوثية قد سقطت في فخ الوهم الايراني من جديد بتصعيدها جنوبي "مأرب" دون ان تستفيد من دروس جبهتي الكسارة والمشجح.

وافادت المصادر بأن المليشيات تلقت ضربات موجعة على ايدي قوات الشرعية ورجال القبائل والمقاومة الشعبية وبإسناد مقاتلات التحالف العربي في اطراف جوبة مأرب .. مشيرةً بأن عشرات الجثث لقتلى المليشيات لازالت متناثرة على امتداد خطوط المواجهة.

هذا فيما نشر الناشط الاعلامي اليمني زيد الشليف اليوم السبت عددًا من الصور التي توثيق جزءاً من خسائر مليشيات الحوثي البشرية الفادحة بجبهات أطراف مأرب.

واوضح الشيلف في منشور له عبر حسابه بموقع فيسبوك بأن زعيم المليشيات الحوثية قد دفع عناصره الى مذبحة وهو يمنيهم بمارب كذباً وزورا"

وتابع :بعض جثث ميليشيات الحوثي في الجوبة.. مذبحة دفع الحوثي إليها ابناء اليمن من أجل أن يستعبدهم ويحكمهم، كل يوم يسوقهم الحوثي الى الموت وهو يمنيهم بمارب كذبا وزورا"