تشييع شعبي لجثمان المقدم محمد الخبّي بمأرب

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شيع اليوم السبت بمدينة مارب جثمان المقدم محمد محسن الخبّي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
ونقل جثمان الشهيد الخبّي إلى مقبرة الشهداء شرق مدينة مأرب، في موكب جنائزي مهيب تقدمه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة واللواء الركن محسن الخبي والد الشهيد وعدد من القيادات العسكرية والمدنية والشخصيات الاجتماعية ومشائخ واعيان قبيلة أرحب.
وأشاد المشيّعون بمناقب الشهيد وبطولاته ضد المليشيات الإرهابية الحوثية في سبيل الجمهورية واستعادة الدولة ومؤسساتها متعهدين بالسير على درب الشهداء حتى تحرير كامل تراب الوطن من أدوات إيران في المنطقة