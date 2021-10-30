المبعوث الأمريكي يعلن موقفه من تصعيد الحوثيين على مأرب

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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اعتبر المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ، أن تصعيد مليشيات الحوثي في محافظة مأرب شكل عقبة أمام السلام، وفاقم معاناة اليمنيين.

وقال خلال لقاء جمعه مع ممثلي عدة منظمات غير حكومية عاملة في اليمن، لمناقشة التحديات العديدة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني مع استمرار نمو الاحتياجات في البلاد: "إن التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية".

تأتي تلك التصريحات فيما تواصل الميليشيات الحوثية قصف المدنيين في المحافظة الاستراتيجية، لا سيما في منطقة جوبة. وكانت الحكومة اليمنية أكدت أن الميليشيا تواصل قصف منازل السكان بمديرية جوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد لإيقاع أكبر قدر من الضحايا..

كما أوضح وزير الاعلام معمر الارياني أن مئات الأسر من أبناء الجوبة والنازحين اضطروا للنزوح خارج المديرية‏ نتيجة التصعيد العسكري الحوثي واستهداف التجمعات السكنية. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتجريم وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".

يشار إلى أن الميليشيات كانت استهدفت عدداً من المنازل في منطقة الجرشة بمديرية الجوبة بالإضافة إلى قصفها مدرسة المنطقة الوحيدة بالصواريخ.