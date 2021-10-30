ليفربول في مواجهة صعبة بعد قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 281

يستضيف ليفربول، في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، ليستر سيتي، فيما يلعب تشيلسي ضد جاره برنتفورد، بحسب القرعة التي سحبت اليوم السبت.

. وفي "ديربي" لندن آخر، يلتقي وست هام، الذي أقصى مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم، جاره توتنهام، فيما يلاقي أرسنال على ملعبه "الإمارات"، سندرلاند، النادي الوحيد من خارج "البريميرليغ"..

وتقام مباريات الدور ربع النهائي، في 21 و22 ديسمبر المقبل. وبعد خروج "السيتي"، يبدو تشيلسي مرشحا قويا إلى جانب ليفربول لإحراز اللقب.