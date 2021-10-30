تفاصيل رسالة دعم من محمد بن راشد إلى محمد بن سلمان

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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وجه محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس الحكومة الإماراتية، إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة دعم، بعد تقدم المملكة بطلب الترشح لاستضافة "إكسبو 2030". وعلى حسابه في "تويتر"،.

وقال محمد بن راشد: "تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030...نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء". وأضاف: "آثار إكسبو ستمتد لسنوات، ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة..كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع".