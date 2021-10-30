نشطاء يطلقون حملة الكترونية لفضح تأمر المجلس الانتقالي مع الحوثيين

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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تنطلق الساعة السابعة مساء اليوم السبت حملة الكترونية واسعة لفضح تآمر مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على محافظة شبوة تحت هشتاق #تخادم_المليشيات_ضد_شبوه.

وقال منظمو الحملة إنها تأتي للتحذير من خطر هذه المليشيات التي تتلقى توجيهاتها ودعمها من خارج الوطن، لاستهداف محافظة شبوة التي باتت تمثل نموذجاً لحضور الدولة والأمن والاستقرار والتي اصبحت ملاذا آمنا للكثير من المواطنين من مختلف المحافظات.

وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بخطر الفكر الحوثي على وحدة النسيج الإجتماعي في شبوة واليمن عموما والتعريف بجرائم هذه الميليشيات بحق اليمنيين. كما تسعى الفعالية إلى فضح الإشاعات والحملات الاعلامية المغرضة التي تبثها مليشيا الانتقالي ومن تتخادم معها من وقت لآخر ، في ظل تحركاتها المتسارعة لزعزعة الأمن وأشغال الأجهزة العسكرية عن معركتها الأساسية ضد مليشيات الحوثي.

ودعا القائمون على الحملة كافة أبناء شبوة واليمن عموما للتفاعل مع هذه الحملة والمشاركة الواسعة في مختلف الوسائل والوسائط الاعلامية، لفضح التخادم بين هذه المليشيات التي دمرت اليمن وتمردت على التوافق وانقلبت على الدولة وتسببت في اسواء ازمة انسانية في البلاد.