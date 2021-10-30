إحساس قد تشعر به عند قضاء الحاجة يمكن أن يكون علامة على مرض خطير! ليفربول في مواجهة صعبة بعد قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تفاصيل رسالة دعم من محمد بن راشد إلى محمد بن سلمان نشطاء يطلقون حملة الكترونية لفضح تأمر المجلس الانتقالي مع الحوثيين ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن يحذر من تعسفات تطالهم رياضي يمني يمنح بلاده لقبا عربيا الملك سلمان أمام قمة العشرين: السعودية مستمرة بدورها القيادي لحل أزمات العالم استشهاد 3 أطفال في قصف حوثي على أحد الأحياء السكنية في مدينة تعز عشرات القتلى والجرحى في مارب والجيش يستدرج مجاميع حوثية ويستولي على أسلحتهم وعتادهم.. آخر المستجدات الكويت تستدعي سفيرها في لبنان وتطرد سفير لبنان لديها
تنطلق الساعة السابعة مساء اليوم السبت حملة الكترونية واسعة لفضح تآمر مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على محافظة شبوة تحت هشتاق #تخادم_المليشيات_ضد_شبوه.
وقال منظمو الحملة إنها تأتي للتحذير من خطر هذه المليشيات التي تتلقى توجيهاتها ودعمها من خارج الوطن، لاستهداف محافظة شبوة التي باتت تمثل نموذجاً لحضور الدولة والأمن والاستقرار والتي اصبحت ملاذا آمنا للكثير من المواطنين من مختلف المحافظات.
وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بخطر الفكر الحوثي على وحدة النسيج الإجتماعي في شبوة واليمن عموما والتعريف بجرائم هذه الميليشيات بحق اليمنيين. كما تسعى الفعالية إلى فضح الإشاعات والحملات الاعلامية المغرضة التي تبثها مليشيا الانتقالي ومن تتخادم معها من وقت لآخر ، في ظل تحركاتها المتسارعة لزعزعة الأمن وأشغال الأجهزة العسكرية عن معركتها الأساسية ضد مليشيات الحوثي.
ودعا القائمون على الحملة كافة أبناء شبوة واليمن عموما للتفاعل مع هذه الحملة والمشاركة الواسعة في مختلف الوسائل والوسائط الاعلامية، لفضح التخادم بين هذه المليشيات التي دمرت اليمن وتمردت على التوافق وانقلبت على الدولة وتسببت في اسواء ازمة انسانية في البلاد.