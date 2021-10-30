رياضي يمني يمنح بلاده لقبا عربيا

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-بغداد

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توج اليمني زهير موشجي والجزائري محمد وهاب بلقب زوجي البطولة العربية الثامنة لرواد التنس لفئة ٤٠ - ٤٩ والتي اقيمت في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة عدد من الدول العربية.

واقيمت المباراة النهائية بملعب نادي الصيد الرياضي في بغداد بين اليمني زهير موشجي والجزائري محمد وهاب ضد الثنائي العراقي طلال الحمداني وعلي حاتم حيث حسمت النتيجة للثنائي اليمني الجزائري بمجموعتين مقابل مجموعة.

حضر المباراة النهائية نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه ووكيل الوزارة المساعد مانع المطري وسفير اليمن في بغداد الخضر مرمش ومستشار الوزارة نعمان شاهر.