ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن يحذر من تعسفات تطالهم رياضي يمني يمنح بلاده لقبا عربيا الملك سلمان أمام قمة العشرين: السعودية مستمرة بدورها القيادي لحل أزمات العالم استشهاد 3 أطفال في قصف حوثي على أحد الأحياء السكنية في مدينة تعز عشرات القتلى والجرحى في مارب والجيش يستدرج مجاميع حوثية ويستولي على أسلحتهم وعتادهم.. آخر المستجدات الكويت تستدعي سفيرها في لبنان وتطرد سفير لبنان لديها موقف أمريكي "صادم" من القرار السعودي بشأن لبنان وحكومته معسكر العلم في شبوة تحت قبضة الجيش الوطني ومصادر تكشف التفاصيل الصين تفاجئ واشتطن و ترد على التقارير الأمريكية بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد تفاصيل موجة عنف كبيرة وقوية ضد مسلمي الهند
توج اليمني زهير موشجي والجزائري محمد وهاب بلقب زوجي البطولة العربية الثامنة لرواد التنس لفئة ٤٠ - ٤٩ والتي اقيمت في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة عدد من الدول العربية.
واقيمت المباراة النهائية بملعب نادي الصيد الرياضي في بغداد بين اليمني زهير موشجي والجزائري محمد وهاب ضد الثنائي العراقي طلال الحمداني وعلي حاتم حيث حسمت النتيجة للثنائي اليمني الجزائري بمجموعتين مقابل مجموعة.
حضر المباراة النهائية نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه ووكيل الوزارة المساعد مانع المطري وسفير اليمن في بغداد الخضر مرمش ومستشار الوزارة نعمان شاهر.