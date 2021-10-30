الملك سلمان أمام قمة العشرين: السعودية مستمرة بدورها القيادي لحل أزمات العالم

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قال الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت في كلمته بقمة العشرين المنعقدة في روما، أن السعودية مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم.
وأضاف عبر الاتصال المرئي، أن الدول الفقيرة تواجه صعوبات في الحصول على لقاحات كورونا، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تداعيات الجائحة.
وأضاف "نشارك دول العالم القلق من التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية".
وقال ايضا ان المملكة ستواصل دعم استقرار وتوازن أسواق النفط وتدعم جهود إمداد العالم بالطاقة النظيفة
من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي بافتتاح قمة قادة دول مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، أن "الجائحة فرقت بيننا"، وعززت من أهمية التكاتف وتقوية التعاون في مجالات التطعيم، وتعزيز القدرات محليا ودوليا".
ويناقش القادة مسائل تراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وإنعاش الاقتصادي العالمي وخصوصاً مسائل المناخ. لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف كوب26 في غلاسكو.