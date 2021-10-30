استشهاد 3 أطفال في قصف حوثي على أحد الأحياء السكنية في مدينة تعز

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اسفر قصف شنته مليشيا الحوثي اليوم السبت ،على احد الاحياء السكنية في مدينة تعز، عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين.
وخلف القصف الذي استهدف حي جامع الخير في الكمب بقذائف الهاون ،عن استشهاد ثلاثة اطفال واصابة اخرين من اسرة واحدة،وفق مصادر محلية.