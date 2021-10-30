عشرات القتلى والجرحى في مارب والجيش يستدرج مجاميع حوثية ويستولي على أسلحتهم وعتادهم.. آخر المستجدات

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكدت مصادر عسكرية لموقع مأرب برس الإخباري ، اليوم السبت، مصرع 37 حوثيا وأسر اربعة آخرين َواعطاب عدة معدات عسكرية في جبهة الكسارة غربي مأرب.

وفي التفاصيل اشارت المصادر الى ان الحوثيون شنوا مساء أمس هجوما على جبهة الكسارة واستمرت المعارك حتى صباح اليوم.

كما كسر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوم المليشيات الحوثية باتجاه الجوبة وكبدوهم خسائر فادحة وما تزال الجثث حتى الآن مرمية في مسرح العمليات، وفق المصادر.

الى ذلك كشف أسير حوثي أثناء اعترافه للجيش الوطني أن قتلى الحوثيين خلال 48 ساعة الماضية وصل الى 62 قتيلا.

وشن الحوثيون هجوما باتجاه معسكر ام ريش، وسمح الجيش الوطني للحوثيين بالتوغل ثم اطبقوا عليهم الحصار.

اسفر ذلك، وفق المصادر، عن سقوط عشرة قتلى من الحوثيين في تخوم معسكر ام ريش وإعطاب ثلاث مدرعات وعدة أطقم فضلا عن مقتل قائد الهجوم الحوثي.

وتمكنت قوات الجيش بعد محاصرة المجاميع الحوثية من السيطرة على معداتهم العسكرية بينهم 25 قطعة سلاح متعددة الأنواع بين الخفيف والمتوسط.