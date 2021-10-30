معسكر العلم في شبوة تحت قبضة الجيش الوطني ومصادر تكشف التفاصيل

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني استكمال سيطرتها على معسكر العلم صباح اليوم السبت بعد معارك طاحنة ضد القوات النخبة الشبوانية التابعة لمليشيات المجلس الإنتقالي .

وقالت مصادر ميدانية في وقت سابق من فجر اليوم أن المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والمليشيات اشتعلت في محيط معسكر العلم بعد توجيه محافظ شبوة لقوات الخاصة وقوات اللواء 21 ميكا بمهاجمة قوات المتمركزة في معسكر العلم.