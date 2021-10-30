مظاهرات نسائية في عدن احتجاجاً على غلا المعيشة وانهيار العملة وإرتفاع الإسعار

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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نظمت عشرات اليمنيات، امس الجمعة، وقفة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن ، تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحلية وغلاء المعيشة.

وخلال الوقفة التي جرت بـ"ساحة العروض" بمدينة خور مكسر تلبية لدعوة من ناشطات تجمع نساء عدن، تم رفع لافتات كتب عليها "صراخ الجياع"، و"المواطن يقتل جوعا" و"مطلبنا الخبز والكرامة" .

ونددت المتظاهرات بتدهور الوضع المعيشي للسكان، وارتفاع الأسعار جراء تراجع العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

وعلى هامش الوقفة قالت أروى محمد؛ إحدى المشاركات "نخرج للتظاهر أسبوعيا بعد أن فاض الكيل بنا؛ وباتت حياتنا بسبب تدهور الأوضاع وتردي الخدمات جحيم لا يطاق".

وتابعت: "ندعو الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الناس الذين يموتون جوعا بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وعدم صرف رواتب آلاف الموظفين".

وفي وقت سابق، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، من أن ملايين اليمنيين باتوا غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء جراء تدهور العملة.

ومنذ أسابيع، يشهد اليمن خاصة المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة جنوبي البلاد، تدهورا اقتصاديا كبيرا على خلفية تراجع غير مسبوق للعملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار أكثر من 1300 ريال