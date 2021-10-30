كشف الأعراض المبكرة للسرطان التي تتطلب عناية طبية عاجلة

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف الدكتور ميخائيل دافيدوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، كبير أطباء مركز لابينو-2 لأمراض السرطان، الأعراض المبكرة للسرطان، التي تتطلب مراجعة الطبيب فورا.

ويشير الأخصائي، في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إلى أن السرطان يكتشف بعد نمو الورم أو ظهور النقائل. ولكن هناك أعراض مبكرة يجب عدم تجاهلها.

ويضيف العديد من هذه الأعراض قد تشير إلى أمراض أخرى أيضا، ومع ذلك يجب عدم تجاهلها والانتباه لها دائما قبل فوات الأوان. وأول علامة يجب عدم تجاهلها هي السعال الذي يستمر أكثر من شهر. بالطبع قد يشير هذا السعال إلى التهاب الشعب الهوائية أو مرض موسمي. كما قد يكون من الأعراض المبكرة لسرطان الرئة، أو ورم في الرقبة أو الرأس، خاصة إذا كان السعال مصحوبا بالدم.

ويضيف، كما أن بحة الصوت، قد تشير إلى إصابة العقد اللمفاوية أو الحنجرة. ويجب عدم تجاهل ظهور أي ورم أو تقرح في تجويف الفم ومراجعة الطبيب فورا.

والعلامة الثالثة في قائمة الأعراض المبكرة للسرطانن هي ظهور مشكلات في الجهاز الهضمي واستمرارها فترة طويلة. فمثلا في حالة ورم في القولون قد يعاني الشخص من الإسهال أو الإمساك فترة طويلة، كما يجب عدم تجاهل ظهور الدم في البراز.

ويقول، "يجب في هذه الحالات مراجعة الطبيب بأسرع وقت وعمل تنظير للقولون، ما يسمح بفحصه بصورة مفصلة".

ويضيف، بعد الأربعين من العمر، يجب إجراء هذا الفحص سنويا، لأنه الوسيلة الوحيدة لاكتشاف سرطان القولون مبكرا. كما يجب الانتباه إلى عدد مرات التبول في اليوم، وهل يعاني الشخص من احتباس البول أو ظهور الدم في البول، لأن هذه الحالات قد تشير إلى سرطان البروستات أو المثانة.

ويدرج الخبير الحرقة وصعوبة البلع في قائمة الأعراض المبكرة للسرطان، لأنها قد تكون علامة لسرطان المعدة أو المريء. وفي حالة سرطان المبيض أو الرحم قد تظهر آلام في الظهر أو الحوض وانتفاخ البطن وعسر الهضم وحكة مستمرة في الأعضاء التناسلية، وقد تظهر إفرازات غير اعتيادية.

ويضيف، عمليا يمكن أن تشير التغيرات في العقد اللمفاوية التي تستمر خلال شهر، إلى وجود ورم خبيث. وبالإضافة إلى ذلك يجب الانتباه إلى أي تغير في الشامات والوحمات، وكذلك جروح وتقرحات لاتلتئم وظهور بقع على الجلد أو اللثة واللسان. ودعا الأخصائي، إلى عدم تجاهل الشعور بالتعب والحمى الليلية والتعرق وفقدان الوزن السريع غير المبرر والصداع غير المعتاد.