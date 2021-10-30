مخاطر جديدة تتربص بمستخدمي تطبيق واتساب

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حذر خبير روسي من بعض المخاطر التي تتربص بمستخدمي تطبيق واتساب مشيرًا إلى أن مستخدمي التطبيق قد يكونون عرضة وهدفًا للمحتالين، حيث تقوم منظمات وشبكات احتيالية بالتركيز على هذا التطبيق في طريقة للاحتيال والسرقة.
انتحال هوية شخصيات وشركات ومصارف
وبحسب الخبير، تقوم هذه الشبكات من خلال استخدام التطبيق بانتحال شخصيات وشركات ومصارف، حيث تزوّر الصور والملفات الخاصة بها لإقناع المستخدمين بأنها حقيقية، وبالتالي يقع الكثير منهم ضحية هؤلاء.
تحديث واتساب
يذكر أن التطبيق أطلق، في وقت سابق من هذا الشهر، تحديثًا جديدًا يتيح فيه اختيار المعلومات التي سيتم تخزينها في النسخة الاحتياطية بشكل مستقل.
ويمكن أن يشمل التخزين جميع الخيارات مثل الصور ومقاطع الصوت والفيديو والمستندات والملفات الأخرى.
يذكر أنه بعد أيام قليلة، سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على أكثر من 50 طرازًا للهواتف، ما يحجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو في النظام الأساسي.
وستتوقف الهواتف الذكية في 1 نوفمبر عن دعم واتساب إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدًّا، حيث تقوم المنصة- التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم- بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.