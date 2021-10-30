آخر الاخبار

كشف الأعراض المبكرة للسرطان التي تتطلب عناية طبية عاجلة مخاطر جديدة تتربص بمستخدمي تطبيق واتساب بعد قرارات السعودية.. سعر الدولار في لبنان يتجاوز 21 ألف ليرة بعد قرارات المملكة.. رئيس الوزراء اللبناني يطلب من «قرداحي» هذا الأمر بشكل عاجل تصريحات "قرداحي"...دولة خليجية تنضم إلى السعودية وتعلن طرد السفير اللبناني وتمنحه 48 ساعة لمغادرة أراضيها على خلفية تصريحات ”قرداحي“ بشأن اليمن.. السعودية تطرد السفير اللبناني وتمنحه 48 ساعة لمغادرة أراضيها شركة يابانية تطرح أول دراجة طائرة للبيع بعد ساعات من قصف منزله واستشهاد 2 من أبنائه.. الشيخ ”عبداللطيف القبلي“ يرفض العزاء ويؤكد: ”من يظن ان لي عليه واجباً سنلتقي في الميدان“ ماذا حدث؟ ملاسنة بين مندوبي تركيا والصين بمجلس الأمن بعد منعها من خروج الشقة... ام تحتفظ بجثة ابنتها لمدة 5 سنوات وأجهزة الأمن تكشف تفاصيل مثيرة

بعد قرارات السعودية.. سعر الدولار في لبنان يتجاوز 21 ألف ليرة

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 537
 

قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان، ليتجاوز 21 ألف ليرة، عقب القرارات الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

 

وأعلنت المملكة امس الجمعة استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة.

 

ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها؛ فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

 

ووفقًا لـ«عاجل الحدث» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليتجاوز 21 ألف ليرة.

 

ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية ببعض المناطق إلى 21200 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما يباع على سعر 20600 ليرة في مناطق أخرى.

 
إقراء أيضاً
عدن تبحث آلية لوقف ارتفاع الأسعار وخطة شاملة لتنظيم الإستيراد
44 شركة عالمية تعلن نيتها نقل مقراتها الإقليمية للسعودية
انفجار الخلافات بين الطرفين وباريس تهدد لندن بعقوبات وشيكة  وتتوعد كنا صبورين لل
منحة هولندية لليمن بقيمة 9 ملايين دولار
المملكة تدعم هذه الدولة بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار
وسيلة جديدة لـ التنبؤ بإفلاس الشركات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس