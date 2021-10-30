بعد قرارات السعودية.. سعر الدولار في لبنان يتجاوز 21 ألف ليرة

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قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان، ليتجاوز 21 ألف ليرة، عقب القرارات الأخيرة للمملكة العربية السعودية.
وأعلنت المملكة امس الجمعة استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى السعودية خلال الـ48 ساعة القادمة.
ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها؛ فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.
ووفقًا لـ«عاجل الحدث» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليتجاوز 21 ألف ليرة.
ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية ببعض المناطق إلى 21200 ليرة مقابل الدولار الواحد، فيما يباع على سعر 20600 ليرة في مناطق أخرى.