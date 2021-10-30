بعد قرارات المملكة.. رئيس الوزراء اللبناني يطلب من «قرداحي» هذا الأمر بشكل عاجل

السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أجرى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم، بوزير الإعلام في حكومته جورج قرداحي وطلب منه “تقدير المصلحة الوطنية” واتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك بعد قرارات المملكة الأخيرة التي تضمنت استدعاء السفير السعودى لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة خلال الـ(48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

وقال “ميقاتي” لـ”قرداحي” في اتصاله: “اتخذ ما يلزم لإصلاح علاقات لبنان العربية”.

من جانبه، علق وزير الخارجية اللبناني على قرارات المملكة، قائلاً: “إنه سيشكل خلية مهمتها رأب الصدع مع المملكة ودول الخليج”.