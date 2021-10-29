على خلفية تصريحات ”قرداحي“ بشأن اليمن.. السعودية تطرد السفير اللبناني وتمنحه 48 ساعة لمغادرة أراضيها شركة يابانية تطرح أول دراجة طائرة للبيع بعد ساعات من قصف منزله واستشهاد 2 من أبنائه.. الشيخ ”عبداللطيف القبلي“ يرفض العزاء ويؤكد: ”من يظن ان لي عليه واجباً سنلتقي في الميدان“ ماذا حدث؟ ملاسنة بين مندوبي تركيا والصين بمجلس الأمن بعد منعها من خروج الشقة... ام تحتفظ بجثة ابنتها لمدة 5 سنوات وأجهزة الأمن تكشف تفاصيل مثيرة مكان إقامة مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم البنك المركزي يوقف نشاط 7 شركات صرافة ويحيلها للقضاء عقوبات أمريكية على قيادي في الحرس الثوري الإيراني الإمارات ترفض طلبا لإسرائيل لأول مرة من تاريخ التطبيع يخص قطاع غزة مسئول حكومي يطالب بتدخل عاجل لوقف التصعيد العسكري والقصف العشوائي على المدنيين بمأرب
قررت الحكومة السعودية الجمعة 29 اكتوبر/تشرين الأول، طرد السفير اللبناني من الرياض، إثر أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، حول حرب المملكة في اليمن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن السعودية قررت استدعاء سفيرها في بيروت وليد البخاري للتشاور، بالإضافة إلى قرارها بـ"مغادرة السفير اللبناني خلال 48 ساعة".
وتابعت أنه تقرر أيضا "وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف".
وأضافت أنه "حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".
وقالت السعودية إن تصريحات قرداحي "تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها".
وأضافت أن هذه القرارات تأتي أيضا لـ"عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة".
وكان قرداحي قد قال في تصريحات مسجلة لبرنامج "برلمان شعب" عبر "يوتيوب" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".
واعتبر أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟"، ليرد: "أكيد يوجد اعتداء، ليس لأنهما السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء مستمرا منذ 8 سنوات، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".
فيما استدعت دول خليجية بينها السعودية والإمارات السفير اللبناني لتسليمه مذكرة احتجاج ضد تصريحات قرداحي.