بعد منعها من خروج الشقة... ام تحتفظ بجثة ابنتها لمدة 5 سنوات وأجهزة الأمن تكشف تفاصيل مثيرة مكان إقامة مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم البنك المركزي يوقف نشاط 7 شركات صرافة ويحيلها للقضاء عقوبات أمريكية على قيادي في الحرس الثوري الإيراني الإمارات ترفض طلبا لإسرائيل لأول مرة من تاريخ التطبيع يخص قطاع غزة مسئول حكومي يطالب بتدخل عاجل لوقف التصعيد العسكري والقصف العشوائي على المدنيين بمأرب المنتخب اليمني يبقي على حظوظه في التأهل بعد تعادل سلبي مع سوريا المبعوث الأممي وسفراء الاتحاد الاوروبي من عدن يأكدون أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز استقرار العملة ورفع الاقتصاد الحكومة تطالب برفع دعوة في ملاحقة قيادات المليشيات الحوثية ك مجرمي حرب بعد قصف منازل المدنيين في الجوبة كيف نجحت تركيا في التوسع داخل أفريقيا بهدوء وتخطت أقوى الدول مثل الصين
ستلعب أستراليا ضد ضيفتها السعودية في سيدني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، في 11 نوفمبر المقبل، وهي أول مواجهة تخوضها أستراليا على أرضها في أكثر من عامين.
ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-0 على نيبال في أكتوبر 2019، إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا. وما زالت أستراليا تطبق قواعد صحية صارمة، وستواجه السعودية، متصدرة المجموعة الثانية، في الدور الثالث الحاسم من التصفيات، بوجود نحو 22500 متفرج، وهو وما يمثل 75 بالمئة من سعة ملعب
"ويسترن سيدني". وتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة، متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية، بعد خسارتها 1-2 أمام اليابان في وقت مبكر من الشهر الحالي، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.
وقال مدرب منتخب أستراليا، غراهام أرنولد، في إفادة صحفية: "أعتقد أن اللعب أمام جماهيرنا في ملعب رائع سيساعدنا كثيرا".
ولم يتضح موقف مباراة أستراليا الأخرى ضد مضيفتها الصين في التصفيات في نوفمبر. وكانت الصين تأمل في إقامة مباراتها ضد أستراليا على أرضها، لكن الحجر الصحي الصارم في البلاد ربما يؤدي إلى نقل المواجهة إلى منطقة الخليج