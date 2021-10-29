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مكان إقامة مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم

الجمعة 29 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات
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ستلعب أستراليا ضد ضيفتها السعودية في سيدني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، في 11 نوفمبر المقبل، وهي أول مواجهة تخوضها أستراليا على أرضها في أكثر من عامين.

ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-0 على نيبال في أكتوبر 2019، إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا. وما زالت أستراليا تطبق قواعد صحية صارمة، وستواجه السعودية، متصدرة المجموعة الثانية، في الدور الثالث الحاسم من التصفيات، بوجود نحو 22500 متفرج، وهو وما يمثل 75 بالمئة من سعة ملعب

"ويسترن سيدني". وتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة، متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية، بعد خسارتها 1-2 أمام اليابان في وقت مبكر من الشهر الحالي، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات في قطر مباشرة.

وقال مدرب منتخب أستراليا، غراهام أرنولد، في إفادة صحفية: "أعتقد أن اللعب أمام جماهيرنا في ملعب رائع سيساعدنا كثيرا".

ولم يتضح موقف مباراة أستراليا الأخرى ضد مضيفتها الصين في التصفيات في نوفمبر. وكانت الصين تأمل في إقامة مباراتها ضد أستراليا على أرضها، لكن الحجر الصحي الصارم في البلاد ربما يؤدي إلى نقل المواجهة إلى منطقة الخليج

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