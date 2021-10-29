مسئول حكومي يطالب بتدخل عاجل لوقف التصعيد العسكري والقصف العشوائي على المدنيين بمأرب

الجمعة 29 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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طالب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والفاعل لوقف التصعيد العسكري الحوثي ووقف القصف العشوائي المتكرر على الأحياء السكنية والأعيان المدنية في مأرب والتي راح ضحيتها استشهاد واصابة المئات من المدنيين بينهم نساء واطفال، وتهجير أكثر من عشرة ألف أسرة خلال شهر أكتوبر الحالي .

وقال الوزير عرمان في تصريح لوكالة (سبأ) " أن استهداف مليشيات الحوثي للمنازل والاحياء السكنية في مأرب وقصفها بالصواريخ وقذائف المدفعية والتي كان اخرها الجريمة التي ارتكبتها امس الخميس باستهداف منزل الشيخ القبلي البارز عبداللطيف القبلي نمران، في منطقة العمود بصاروخ باليستي، تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى ، تعد جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية" .

وأضاف عرمان " أن ماتقوم به مليشيات الحوثي هو استمرار لمسلسلها الإجرامي المتواصل بحق المدنيين حيث استهدفت منطقة الجرشة ، جنوبي مديرية الجوبة، بقصف صاروخي اسفر عنه تدمير (4) منازل على الأقل ومسجد وسقوط ضحايا من المدنيين" .

وعبر وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن ادانته للهجمات الصاروخية لمليشيات الحوثي الإرهابية على منازل المواطنين في محافظة مأرب..داعياً الأمم المتحدة وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان إلى رصد وتوثيق هذه الانتهاكات ووضع حداً لها للحيلولة دون إزهاق مزيداً من أرواح المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.

واكد الوزير عرمان، أن فشل المجتمع الدولي في تفعيل ادوات المحاسبة والصمت المريب حيال مايحدث من جرائم شجع هذه المليشيات الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم.