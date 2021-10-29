المنتخب اليمني يبقي على حظوظه في التأهل بعد تعادل سلبي مع سوريا

الجمعة 29 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 272

تعادل المنتخب اليمني الاولمبي سلبيا مع منتخب سوريا امس الخميس لحساب مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى كأس اسيا تحت سن 23 سنة.

وابقى المنتخبان اليمني والسوري على حظوظهما في التأهل عن هذه المجموعة بعد قطر كأفضل مركز ثاني.

ويحتاج المنتخب اليمني للفوز على سريلانكا في المباراة القادمة والأخيرة بخمسة أهداف او اكثر، ليضمن خطف بطاقة التأهل الثانية، أو خسارة المنتخب السوري امام قطر بأكثر من 3 اهداف.

وقال مدرب منتخبنا الوطني الاولمبي أمين السنيني، إن المباراة أمام سوريا كانت صعبة على الطرفين، وأصعب علينا بالذات لأننا اصطدمنا في أول اللقاء بالمنتخب القطري الأقوى وكان لا خيار لنا إلا ان نقدم مباراة قوية اليوم.

واضاف السنيني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي شهدها ملعب سحيم بن حمد بالدوحة "المنتخبان تحصلا على فرص سانحة خلال الشوطين، وقدم لاعبونا أداء متواز، نحن راضون عن اداء منتخبنا، لقد عملنا معا في الجهاز الفني والإداري على تجاوز الآثار السلبية للخسارة الأولى أمام المنتخب القطري، وقدم منتخبنا اليوم أداء مقنعا نحن راضون عنه".