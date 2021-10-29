مسئول حكومي يطالب بتدخل عاجل لوقف التصعيد العسكري والقصف العشوائي على المدنيين بمأرب المنتخب اليمني يبقي على حظوظه في التأهل بعد تعادل سلبي مع سوريا قيادات الميليشيات الحوثية تسطو على 47 منزلا أثريا في صنعاء القديمة المبعوث الأممي وسفراء الاتحاد الاوروبي من عدن يأكدون أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز استقرار العملة ورفع الاقتصاد الحكومة تطالب برفع دعوة في ملاحقة قيادات المليشيات الحوثية ك مجرمي حرب بعد قصف منازل المدنيين في الجوبة كيف نجحت تركيا في التوسع داخل أفريقيا بهدوء وتخطت أقوى الدول مثل الصين خلف خطوط التماس..وحدة عمليات المهام الخاصة في قوات الشرعية تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز ينتحل رتبة عميد شركة فيسبوك تعلن تغيير أسمها إلى هذا الأسم مارب : كلية التربية تقيم ورشة عمل لتطوير برامج كلية التربية عشرات القتلى الجرحى حصيلة أولية لاستهداف مليشيا الحوثي منزل الشيخ القبلي بالجوبة
تعادل المنتخب اليمني الاولمبي سلبيا مع منتخب سوريا امس الخميس لحساب مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة الى كأس اسيا تحت سن 23 سنة.
وابقى المنتخبان اليمني والسوري على حظوظهما في التأهل عن هذه المجموعة بعد قطر كأفضل مركز ثاني.
ويحتاج المنتخب اليمني للفوز على سريلانكا في المباراة القادمة والأخيرة بخمسة أهداف او اكثر، ليضمن خطف بطاقة التأهل الثانية، أو خسارة المنتخب السوري امام قطر بأكثر من 3 اهداف.
وقال مدرب منتخبنا الوطني الاولمبي أمين السنيني، إن المباراة أمام سوريا كانت صعبة على الطرفين، وأصعب علينا بالذات لأننا اصطدمنا في أول اللقاء بالمنتخب القطري الأقوى وكان لا خيار لنا إلا ان نقدم مباراة قوية اليوم.
واضاف السنيني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي شهدها ملعب سحيم بن حمد بالدوحة "المنتخبان تحصلا على فرص سانحة خلال الشوطين، وقدم لاعبونا أداء متواز، نحن راضون عن اداء منتخبنا، لقد عملنا معا في الجهاز الفني والإداري على تجاوز الآثار السلبية للخسارة الأولى أمام المنتخب القطري، وقدم منتخبنا اليوم أداء مقنعا نحن راضون عنه".