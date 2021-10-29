خلف خطوط التماس..وحدة عمليات المهام الخاصة في قوات الشرعية تنجح في تصفية قيادي حوثي بارز ينتحل رتبة عميد

الجمعة 29 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - خاص

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نجحت وحدة عمليات المهام الخاصة في قوات الجيش الوطني يوم أمس بتنفيذ عملية نوعية خلف خطوط التماس مع العدو جنوبي مأرب تمكنت من خلالها بتصفية قيادي حوثي بارز ينتحل رتبة عميد .

وأوضح مصدر عسكري لـ"مأرب برس" بأن القيادي العسكري في مليشيات الحوثي المدعو - مجاهد قائد الشاذلي البرطي (ابو مهدي)قائد مايسمى كتائب القوات الخاصة بجبهات مأرب قد لقى مصرعه على يد وحدة العمليات الخاصة في قوات الشرعية بمديرية الجوبة جنوبي مأرب.

وأشارت المصادر على ان القيادي الحوثي مجاهد البرطي كان قد تدرج في العديد من المناصب ابرزها قائدا لـ الكتائب الحوثية الخاصة بالمنطقة العسكرية الخامسة وقائدا لما يسمى كتيبة الرئاسة وقائدا للقوات الخاصة بجبهات مأرب.

وذكرت المصادر بأن الهالك "البرطي" كان أحد قيادات المليشيات التي تم محاصرتها في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وتم تكليفه من قبل المليشيات مؤخراً بمهام قيادة الكتائب الحوثية الخاصة بجبهات أطراف مأرب.