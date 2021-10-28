مارب : كلية التربية تقيم ورشة عمل لتطوير برامج كلية التربية

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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أقيم صباح اليوم في جامعة إقليم سبأ ورشة بعنوان تطوير برامج كلية التربية والعلوم وبرعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد حمود القدسي.

والقي في الورشة عددا من الأوراق لعرض وإعادة فتح برامج علمية وتربوية ذات أهمية عالية تلبي طموح واحتياجات خدمة المجتمع..

وناقشت الورشة الذي حضرها عددا من عمداء الكليات ورؤساا الأقسام في الجامعة مقترح إعادة فتح برنامج كيمياء وفيزياء وأحياء علوم ورياضيات.

وخرجت الورشة بعددا من التوصيات والمقترحات منها فتح كلية العلوم التطبيقية للعام 2022م 2023م وفتح أقسام جديدة في كلية التربية وتجهيز معامل تقنيات تعلم ومعامل صوتيات لقسم اللغة الإنجليزية.