عشرات القتلى الجرحى حصيلة أولية لاستهداف مليشيا الحوثي منزل الشيخ القبلي بالجوبة

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استشهد ستة مدنيين على الأقل فيما أصيب العشرات العديد منهم جراحهم خطيرة في حصيلة أولية لاستهداف مليشيا الحوثي الإيرانية الأحياء السكنية بمنطقة العمود الآهلة بالسكان في مديرية الجوبة بصاروخ بالستي مساء اليوم..
وأوضحت مصادر محلية لموقع محافظة مأرب أن مليشيا الحوثي الإيرانية استهدفت مساء اليوم منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران في منطقة العمود بصاروخ بالستي أسفر عنه استشهاد ستة مدنيين بعضهم لم يتمكنوا من التعرف عليهم جراء تمزق جثثهم، فيما جرح العشرات بعضهم جراحهم خطيرة تم نقلهم إلى مستشفيات مأرب لتلقي العلاج.
وأكدت المصادر أن فرق الإنقاذ ماتزال تجري البحث تحت الأنقاض عن ضحايا، مرجحة ازدياد حصيلة الشهداء مع التوقعات بوجود آخرين كانوا متواجدين في المكان أثناء القصف.. مشيرة إلى القصف تسبب في تدمير منزل الشيخ عبداللطيف القبلي بشكل كامل،.
وأحدث أضراراً في عدد من المنازل المجاورة، فضلاً عن الخسائر المادية. ويأتي قصف مليشيا الحوثي الإيرانية لمنزل الشيخ القبلي نمران ضمن جرائم قصفها المستمرة والمكثفة على الأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة، معرضة حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر.