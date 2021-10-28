عاجل: مليشيا الحوثي تستهدف منزل شيخ قبلي في ”الجوبة“ بصاروخ باليستي

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الخميس 28 اكتوبر/تشرين الأول، منزل شيخ قبلي في مديرية الجوبة، جنوب محافظة مأرب.

مصادر محلية قالت لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي استهدفت منزل الشيخ عبداللطيف القبلي، بقرية العمود بمديرية الجوبة، بصاروخ باليستي.

وأكدت المصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين، بالاضافة إلى اضرار مادية تسبب بها انفجار الصاروخ.