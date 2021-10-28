مواجه ساخنة يقودها وزير الخارجية اليمني مع السفير البريطاني وطرح اهم ملفات المرحلة

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن أوهام المليشيا بالسيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب لن تتحقق، مشيرا إلى أن التلاحم بين أبناء الشعب اليمني كفيل بتبديد تلك الأوهام وإعادة المليشيا الى حجمها الطبيعي.

وأشار بن مبارك خلال اتصال مرئي مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، الى خطورة الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي في محافظة مارب والتي تهدد مستقبل عملية السلام.

وأكد وزير الخارجية أن الحكومة ماضية في القيام بواجباتها ومسؤولياتها لخدمة الشعب اليمني بالرغم من كل التحديات والصعوبات التي تواجهها. كما أكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض لتوحيد الجهود في مواجهة العدوان الذي تشنه مليشيا الحوثي على جميع المناطق اليمنية، ولتمكين الحكومة من القيام بمهامها وتقديم الخدمات لكافة أبناء الوطن.

وتطرق الى أهمية حل قضية الخزان النفطي صافر نظرا للخطر البيئي والإنساني الذي يشكله الخزان على اليمن والمنطقة نتيجة لتلاعب مليشيا الحوثي بهذا الملف الحساس.

من جانبه أشار السفير البريطاني الى دعم بلاده للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبيرج، واستمرارها في العمل على إيجاد حل سلمي للصراع.. مؤكدا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.