نشطاء حضارم يطلقون حملة الكترونية لمساندة شبوة ومارب

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 421

تنطلق الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الخميس ٢٨ اكتوبر حملة الكترونية واسعة للتأكيد على الموقف الموحد لأبناء محافظة حضرموت بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم في مساندة حضرموت لشبوة ومارب تجاه مشروع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تحت هشتاق #حضرموت_تساند_شبوة_مارب .

وقال القائمون على الحملة إنها تأتي دعماً وإسناداً لأبناء القبائل المرابطين بالجبهات في شبوة ومارب والتعريف ببطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة ومقارعة الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة إيرانياً.

كما تهدف الحملة إلى توعية المجتمع بخطورة الفكر الحوثي والتعريف بجرائم الميليشيات التي لم يسلم منها البشر والمقدسات. كما تسعى الفعالية إلى فضح الإشاعات المغرضة التي تبثها مليشيات الحوثي ومن يتخادم معها من وقت لآخر بهدف التقليل من تضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة. وتتطرق الحملة إلى خطر الفكر الحوثي على وحدة النسيج الإجتماعي في حضرموت واليمن عموما .

ودعا القائمون على الحملة كافة أبناء حضرموت واليمن عموما للتفاعل مع الحملة والمشاركة الواسعة في مختلف الوسائل والوسائط الاعلامية.