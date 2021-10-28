مباراة مرتقبة للمنتخب اليمني الأولمبي مساء اليوم

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-الدوحة

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يواجه منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد سحيم بن حمد "ملعب نادي قطر" بالدوحة، نظيره السوري، في ثاني جولات تصفيات آسيا دون 23 عاما، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، والمؤهلة لنهائيات آسيا في اوزباكستان 2022م.

ويسعى منتخبنا للخروج بنتيجة إيجابية في هذه المباراة وتعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام قطر، وتجاوز تلك الخسارة، حيث يتبقى لكل منتخب مباراتين، وبالإمكان التعويض من خلال لقاء اليوم، والمنافسة على البطاقة الأولى إذا ما تعثر المنتخب القطري، أو الثانية حيث يتأهل أفضل أصحاب 4 مراكز ثانية على مستوى 7 مجموعات.

وأجرى المنتخبن بقيادة السنيني مساء امس الأربعاء، حصته التدريبية الأخيرة قبل لقاء اليوم، وظهر اللاعبون عازمون على إثبات وجودهم، في هذا التحدي وتقديم مباراة جيدة.

وشهدت تدريبات الأحمر حماسًا كبيرًا وندّية من قِبل جميع اللاعبين، وركز الجهاز الفني على الجانب الخططي والتكتيكي بشكل كبير بجانب التدريبات البدنية للوصول باللاعبين للجاهزية التامة قبل المواجهة المرتقبة اليوم التي يتطلع الجميع أن تختلف عن المباراة الأولى أمام قطر، بعد معرفة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وتسببت في الخسارة والعمل على تجاوزها من قبل الجهاز الفني.

وقال مدرب المنتخب الكابتن أمين السنيني أن 30 مليون يمني قد منحوا اللاعبين ثقة تمثيلهم في هذه التصفيات، وأن كل لاعب لا يمثل نفسه فحسب بل يمثل الوطن بأكمله، وبات عليهم ان يتجاوزوا تعثرهم أمام قطر، والظهور بشكل مغاير أمام سوريا فالأمل ما يزال موجودا للمنافسة، من خلال المباراتين القادمتين أمام سوريا وسريلانكا.

ويدخل المنتخب السوري اللقاء متصدراً للمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط من فوزه على سريكلانكا 5 صفر، وبفارق الاهداف عن المنتخب القطري الذي يمتلك 3 نقاط و 3 أهداف من فوزه على منتخبنا، ويأتي منتخبنا ثالثا بدون نقاط، وسريلانكا رابعا وأخيرا.