عقار مضاد للإكتئاب متوفر وغير مكلف يمكن استخدامه لعلاج كورونا أول تصريح من رئيس حكومة السودان بعد الانقلاب عليه وعودته الى منزله.. ماذا قال؟ عدن تبحث آلية لوقف ارتفاع الأسعار وخطة شاملة لتنظيم الإستيراد تدمير خمسة صواريخ حوثية فرنسا تحتجز سفينة بريطانية والأزمة تتصاعد بين البلدين محافظ شبوة يطالب ممثلي المنظمات الدولية بتوسيع تدخلاتها الإنسانية بالمحافظة السعودية مرشحة لتكون أول دولة بالعالم في استخدام تقنية تختصر السفر إلى مكة في 5دقائق وصول 12 معتقلا يمنيا عائد من جوانتانامو إلى المكلا بعد 5 سنوات من اعتقالهم في أبو ظبي مقتل واصابة 300 مدني ونزوح أكثر من 10 آلاف أسرة جراء التصعيد الحوثي في الجوبة لماذا تركيا تتجه لإستعادة العلاقات مع أرمينيا بعدما ساندت أذربيجان في حربها على إقليم قره باغ تفاصيل
منذ الاثنين الماضي لم يصدر أي تعليق أو تصريح رسمي من عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية التي أعلن قائد القوات المسلحة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 من الشهر الجاري حلها، فارضاً حالة الطوارئ.
إلا أن مصدراً نقل عن لسانه مساء أمس الأربعاء، أول تصريح له بعد عودته إلى منزله. فقد شدد حمدوك، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، على أنه ملتزم بانتقال ديمقراطي مدني.
كما أكد التزامه بأهداف الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء الذي اعتقل من منزله صباح الاثنين الماضي، ضمن حملة توقيفات غامضة شهدتها الخرطوم فجر ذلك اليوم، من استخدام العنف ضد المحتجين.
أتى ذلك، بعد أن أكدت البعثة الأممية في الخرطوم بوقت سابق أن سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي التقوا حمدوك، في مقر إقامته، مؤكدين أنه بصحة جيدة.
وكان الآلاف من المحتجين خرجوا منذ 25 أكتوبر إلى الشوارع، مطالبين بإطلاق سراح عدد من الموقوفين من المسؤولين الحكوميين، والناشطين المدنيين في قوى الحرية والتغيير، مستنكرين حل الحكومة.
في حين أعلن البنك الدولي والولايات المتحدة إيقاف كافة المساعدات للبلاد.
يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي، تصاعت الخلافات بين المكون المدني والعسكري اللذين كانا يتقاسمان السلطة الانتقالية عبر المجلس السيادي.
وتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات عن الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
كما أتت أزمة شرق السودان وإغلاق ميناء بورتسودان، والانتقادات التي طالت حكومة حمدوك من قبل قبائل البجا لتزيد الطين بلة.