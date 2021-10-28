عدن تبحث آلية لوقف ارتفاع الأسعار وخطة شاملة لتنظيم الإستيراد

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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تشهد العاصمة المؤقتة عدن، ارتفاعا غير مسبوقا في أسعار السلع الاساسية والسلع الأخرى، مع تدهور حاد في قيمة العملة المحلية.

في هذا الشأن ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم الخميس في عدن، مع رئيسة جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أفراح الزوبه، عددا من القضايا المتعلقة بالاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية ودعم المانحين في التنمية والاستثمار.

وتطرق اللقاء الى الدور الذي يلعبه الجهاز بالتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص، والمشاريع قيد النقاش حاليا،وفق سبأ.

وأستعرض اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بدعم الصادرات، والسعي لإعداد خطة شاملة لتنظيم الاستيراد وآلية كبح جماح الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الغذائية الأساسية واجراءات الوزارة ومكاتبها حيال ذلك، وإيجاد حلول لتكاليف الشحن والنقل والتأمين على البواخر وإجراءات التفتيش الخارجية وغيرها، وانعكاسها السلبي على الاستيراد والاسعار، وأهمية تذليل العراقيل التي تواجه التجار داخليا وخارجيا والتي بحاجة إلى إجراءات استثنائية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار السلعي، والتركيز على المناطق الصناعية والاقتصادية.