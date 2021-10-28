تدمير خمسة صواريخ حوثية

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 5 صواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وشدد في بيان، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

كما أكد إحباط محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف، أعلن قبل أسبوع، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، باتجاه الأراضي السعودية، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.