محافظ شبوة يطالب ممثلي المنظمات الدولية بتوسيع تدخلاتها الإنسانية بالمحافظة

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالب محافظ محافظة شبوة، محمد عديو، الأربعاء، من ممثلي مكاتب المنظمات الدولية العاملة باليمن بتوسيع تدخلاتها الإنسانية بالمحافظة.

جاء ذلك، خلال لقاء ضم ممثلين عن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمن والسلامة وبرنامج الغذاء العالمي بمدينة عتق عاصمة المحافظة.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن اللقاء ناقش، الأوضاع الإنسانية في المحافظة، وتدخلاتها في الجوانب الإنسانية والخدمية ومشروعات الاستجابة الطارئة وتخفيف معاناة النازحين داخل المحافظة.

وأكد محافظ شبوة، خلال اللقاء، استعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات اللازمة لعمل ونشاط المنظمات الدولية، وتذليل الصعوبات التي تواجه سير عملها.

من جانبهم، أوضح ممثلي مكاتب منظمات الأمم المتحدة أن زيارتهم للمحافظة تأتي للإطلاع على الوضع الإنساني ودراسة احتياجات ذلك والعمل على تعزيز عمل المنظمات الدولية ومجالات التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة التحديات الراهنة.

تسبب القتال الدائر في البلاد منذ 2014م، بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.