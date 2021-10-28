رصاصة قناص حوثي تصيب شاباً مدنياً في رأسه

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أصيب مدني بجروح خطيرة إثر إصابته برصاصة قناص من ميليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، في مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن الشاب أسامة علي صغير حكمي، يبلغ من العمر 19 عاماً، أصيب حينما كان يعمل مع مجموعة من العُمال بالأجر اليومي في بناية أحد المنازل الواقعة في حي ربع الحضرمي الآهل بالسكان.

وأكدت أن القناص الحوثي كان متمركزاً في إحدى المزارع الواقعة شمال شرق المدينة، واستهدف أسامة بشكل مباشر في مؤخرة رأسه، ووصفت المصادر إصابته بالخطيرة.

فيما هرع العمال لإسعاف المصاب إلى النقطة الطبية التابعة للواء الـ7 عمالقة وأجريت له الإسعافات الأولية، وتم تحويله على الفور إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن ليتلقى كافة العلاجات والرعاية الصحية، نظراً لحالته الخطيرة.

وأشار وليد الحكمي، أحد أقارب الضحية، إلى أن المصاب حالته خطيرة، وهو يخضع حالياً لعملية جراحية في عدن لاستخراج الرصاصة التي استقرت بداخل رأسه.

وتعد هذه الجريمة الثانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، خلال أقل من 48 ساعة من إصابة المواطن محمد فؤاد دريبان، برصاص قناصة الميليشيات التي اخترقت ذراعه اليمنى، أثناء خروجه من منزله الكائن في حارة المغل بذات المديرية.