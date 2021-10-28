رصاصة قناص حوثي تصيب شاباً مدنياً في رأسه

وصول 12 معتقلا يمنيا عائد من جوانتانامو إلى المكلا بعد 5 سنوات من اعتقالهم في أبو ظبي مقتل واصابة 300 مدني ونزوح أكثر من 10 آلاف أسرة جراء التصعيد الحوثي في الجوبة لماذا تركيا تتجه لإستعادة العلاقات مع أرمينيا بعدما ساندت أذربيجان في حربها على إقليم قره باغ تفاصيل برشلونة يسقط في فخ رايو فايكانو بهدف نظيف قائد عسكري يتحدث عن تطورات الأوضاع الميدانية بجبهات أطراف «مـأرب»ويؤكد :وعي أبطال الجيش أعمق من ان تنطلي عليهم الشائعات هل سد النهضة معرَّض للانهيار فعلاً أم أنها مجرد دعاية لكسب الوقت؟ عاجل: باليستي حوثي يهدم مسجد و 4 منازل بالجوبة 44 شركة عالمية تعلن نيتها نقل مقراتها الإقليمية للسعودية فيسبوك تفقد المراهقين والشباب ”رويترز“ تكشف عن مقترح تدعمه ”واشنطن“ بتسليم الموانئ اليمنية للأمم المتحدة
أصيب مدني بجروح خطيرة إثر إصابته برصاصة قناص من ميليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الأربعاء، في مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
وأفادت مصادر محلية، أن الشاب أسامة علي صغير حكمي، يبلغ من العمر 19 عاماً، أصيب حينما كان يعمل مع مجموعة من العُمال بالأجر اليومي في بناية أحد المنازل الواقعة في حي ربع الحضرمي الآهل بالسكان.
وأكدت أن القناص الحوثي كان متمركزاً في إحدى المزارع الواقعة شمال شرق المدينة، واستهدف أسامة بشكل مباشر في مؤخرة رأسه، ووصفت المصادر إصابته بالخطيرة.
فيما هرع العمال لإسعاف المصاب إلى النقطة الطبية التابعة للواء الـ7 عمالقة وأجريت له الإسعافات الأولية، وتم تحويله على الفور إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن ليتلقى كافة العلاجات والرعاية الصحية، نظراً لحالته الخطيرة.
وأشار وليد الحكمي، أحد أقارب الضحية، إلى أن المصاب حالته خطيرة، وهو يخضع حالياً لعملية جراحية في عدن لاستخراج الرصاصة التي استقرت بداخل رأسه.
وتعد هذه الجريمة الثانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، خلال أقل من 48 ساعة من إصابة المواطن محمد فؤاد دريبان، برصاص قناصة الميليشيات التي اخترقت ذراعه اليمنى، أثناء خروجه من منزله الكائن في حارة المغل بذات المديرية.