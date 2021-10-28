وصول 12 معتقلا يمنيا عائد من جوانتانامو إلى المكلا بعد 5 سنوات من اعتقالهم في أبو ظبي

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أعلن المركز الأمريكي للعدالة، الأربعاء 27 اكتوبر/تشرين الأول، وصول 12 معتقلا يمنيا عائدا من جوانتانامو على متن طائرة إماراتية إلى مطار المكلا شرقي البلد، بعد خمس سنوات من اعتقالهم في أبو ظبي.
ورحب المركز في بلاغ مقتضب بإفراج دولة الإمارات على هؤلاء المعتقلين الذي نقلو من جوانتانامو قبل خمس سنوات إلى سجون الدولة الخليجية، ضمن مبادرة للرئيس الأمريكي الأسبق لإغلاق هذا المعتقل سيء السمعة.
ودعا الحكومة إلى رعاية المعتقلين وحمايتهم وتوفير المأوى الآمن وفرص العمل وتوفير الرعاية الصحية وكل متطلبات الحياة الكريمة واستمرار الرعاية الكاملة لهم بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.
وأشار إلى أن الإمارات نقلت 18 معتقل يمني عام 2015 من المعتقل الأمريكي واستقبلتهم بناءً على اتفاق عقدته مع الحكومة الأمريكية لإعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع.
وأوضح أنه المعتقلين تعرضوا للاعتقال والاخفاء القسري والمعاملة القاسية في سجون الإمارات.
وأشاد المركز بالدور الإيجاب من قبل الحكومة اليمنية التي أبلغت أهالي المعتقلين بالحضور لاستقبال أبنائهم واستلامهم مباشرة دون أي عراقيل.
وأواخر يوليو الماضي، سلمت الإمارات ستة معتقلين يمنيين أفرجت عنهم الحكومة مباشرة وسلمتهم إلى اهاليهم.