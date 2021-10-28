برشلونة يسقط في فخ رايو فايكانو بهدف نظيف قائد عسكري يتحدث عن تطورات الأوضاع الميدانية بجبهات أطراف «مـأرب»ويؤكد :وعي أبطال الجيش أعمق من ان تنطلي عليهم الشائعات هل سد النهضة معرَّض للانهيار فعلاً أم أنها مجرد دعاية لكسب الوقت؟ عاجل: باليستي حوثي يهدم مسجد و 4 منازل بالجوبة 44 شركة عالمية تعلن نيتها نقل مقراتها الإقليمية للسعودية فيسبوك تفقد المراهقين والشباب ”رويترز“ تكشف عن مقترح تدعمه ”واشنطن“ بتسليم الموانئ اليمنية للأمم المتحدة إخلاء عاجل لمبنى الصحة الأمريكية.. ماذا يحدث في واشنطن بينها منزل البردوني.. مليشيا الحوثي تسطو على 47 منزلاً تاريخيًا في صنعاء القديمة مسؤول يمني: القوات الإماراتية ستغادر بلحاف قريباً
سقط فريق برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، أمام نظيره رايو فايكانو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الإسباني.
برشلونة أصبح موقفه سيئًا في كل المسابقات تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، والذي تلقى انتقادات كثيرة من قبل الجماهير الكتالونية.
وسجل هدف اللقاء الوحيد راداميل فالكو في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، ولم يتمكن البارسا من تعديل النتيجة نهائيًا ليخسر برشلونة اللقاء أمام مضيفه.
ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة، بينما ارتفع رصيد رايو فايكانو إلى 19 نقطة في المركز الخامس.