برشلونة يسقط في فخ رايو فايكانو بهدف نظيف

الخميس 28 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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سقط فريق برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، أمام نظيره رايو فايكانو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الإسباني.

برشلونة أصبح موقفه سيئًا في كل المسابقات تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، والذي تلقى انتقادات كثيرة من قبل الجماهير الكتالونية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد راداميل فالكو في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، ولم يتمكن البارسا من تعديل النتيجة نهائيًا ليخسر برشلونة اللقاء أمام مضيفه.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة، بينما ارتفع رصيد رايو فايكانو إلى 19 نقطة في المركز الخامس.