قائد عسكري يتحدث عن تطورات الأوضاع الميدانية بجبهات أطراف «مـأرب»ويؤكد :وعي أبطال الجيش أعمق من ان تنطلي عليهم الشائعات

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال قائد اللواء 13 مشاة، قائد قطاع جبهة المشجح العميد الركن أكرم الأديمي بإن أبطال الجيش والمقاومة يخوضون المعارك ضد فلول الحوثي الإرهابية ولديهم ثقة مطلقة بالنصر وهدفهم الأكبر اجتثاث مليشيا الحوثي الكهنوتية الإمامية ومشروعها الفارسي.

ولفت إلى أن مشروع مليشيا الحوثي مبني على الكذب والأباطيل وتعمل على نشر الخرافة وقلب الحقائق وتشويه الهوية، مؤكدا أن وعي أبطال الجيش والمقاومة أعمق من ان تنطلي عليهم الشائعات الصادرة عن العدو.

وأكد في حوار أجرته صحيفة "26 سبتمبر" بأن أبطال الجيش يجسدون الجمهورية اليمنية، ويدركون خطر المشروع الظلامي لعصابة الحوثي الإرهابية، ودورها كأداة للمشروع الفارسي الذي يرتكز على العبث بأمن واستقرار المنطقة العربية.

وأوضح بأن الخسائر البشرية والمادية في أوساط مليشيا الانقلاب الحوثي مهولة، لافتا إلى أن ما يفصح عنه نسبة قليلة جداً، "فمليشيا الحوثي تخوض معاركها وفق نظرية القطيع، لذلك تدفع بأنساق من المغرر بهم من البسطاء وأبناء القبائل والمهمشين والأطفال ولا يهمها من يقتل ومن يفقد ومن يتقطع ويتمزق في الشعاب والجبال".

وأضاف " نحن نشعر بالأسف أن من بين قتلى المليشيا أطفال ومغرر بهم تزج بهم المليشيا في حروبها ضد اليمنيين، وهنا أجدها فرصة لدعوة أولياء الأمور لحفظ أبنائهم وهي دعوة أيضاً للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها في حماية الأطفال من الاستغلال البشع الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية".