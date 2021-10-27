عاجل: باليستي حوثي يهدم مسجد و 4 منازل بالجوبة

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الاربعاء 27 اكتوبر/تشرين الأول، مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، بصاروخ باليستي.

مصادر محلية وعسكرية قالت لـ”مأرب برس“، ان الصاروخ الباليستي سقط في منطقة "الجرشة“ والتي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية.

وبحسب المصادر فقد أسفر سقوط الصاروخ عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بالاضافة الى تهدم مسجدا و 4 منازل.