”لملس“ يطلب دعما أوروبيا لإنعاش عدن ”تجاريا“

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالبت سلطات العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الأربعاء 27 اكتوبر/تشرين الأول، بدعم أوروبي لإنعاش الدور التجاري للمدينة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ عدن أحمد لملمس، مع وفد أوروبي يضم نائبة رئيس بعثة الاتحاد باليمن، ماريون لاليس، وفق بيان المكتب الإعلامي للمحافظة.

كما ضم الوفد، سفراء فرنسا جان ماري صفا، وألمانيا هيوبرت ياجر، وهولندا ‎بيتر ديريك هوف، والمبعوث السويدي إلى البلاد، بيتر سمنبي.

واستعرض لملمس، خلال اللقاء "الوضع العام للعاصمة المؤقتة عدن وأبرز الاحتياجات الماثلة أمام المحافظة على مستوى البنية التحتية المدمرة"، بحسب المصدر ذاته.

وقال البيان، إن المحافظ دعا الاتحاد الأوروبي "إلى ضرورة الدفع بعجلة الاقتصاد وتفعيل دور عدن التجاري من خلال مينائها الاستراتيجي".

وميناء عدن، الواقع في خليج عدن على الساحل الجنوبي للبلاد، يعد من أكبر الموانئ الطبيعية بالعالم، وتم تصنيفه في خمسينيات القرن الماضي، ثاني ميناء بالعالم بعد نيويورك، لتزويد السفن بالوقود.

وهذا أرفع وفد أوروبي يزور عدن منذ تشكيل الحكومة اليمنية في ديسمبر/كانون الأول 2020.

ومنذ أشهر يشهد اليمن أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة نتيجة التراجع الحاد لسعر العملة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد بمناطق سيطرة الحكومة نحو 1400 ريال.