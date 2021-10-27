بينها منزل البردوني.. مليشيا الحوثي تسطو على 47 منزلاً تاريخيًا في صنعاء القديمة

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف عبدالرحمن برمان، المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة ( ACJ)، الأربعاء، عن قيام مليشيا الحوثي الإنقلابية، بالسطو على 47 منزلاً تاريخيًا في صنعاء القديمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



وقال برمان في تغريدة على "تويتر"، إن "مليشيات الحوثي سطت على 47 منزل تاريخياً في صنعاء القديمة خلال الثلاثة الاشهر الماضية".



وأضاف أن عملية السطو تمت "بقرار من وزير ثقافة الحوثي عبدالله الكبسي وبحجة أنها بيوت مهجورة رغم أنها مملوكة لمواطنين".



وأكد برمان أن من بين البيوت التي تم مصادرتها منزل أديب اليمن الراحل "عبدالله البردوني"، بحجة وجود خلاف بين الورثة.



وخلال سنوات الانقلاب استولت مليشيا الحوثي الانقلابية على عشرات المنازل والعقارات لمعارضين للانقلاب ومسؤولين في الحكومة الشرعية، كما منعت التصرف بعقارات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرتها رغم ملكيتها لمواطنين.