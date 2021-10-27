بينها منزل البردوني.. مليشيا الحوثي تسطو على 47 منزلاً تاريخيًا في صنعاء القديمة مسؤول يمني: القوات الإماراتية ستغادر بلحاف قريباً ”الانتقالي الجنوبي“ يشترط خروج الجيش الوطني من المحافظات الجنوبية مقابل عودته لتنفيذ اتفاق الرياض انفجار الخلافات بين الطرفين وباريس تهدد لندن بعقوبات وشيكة وتتوعد كنا صبورين للغاية جماهير ليفربول تهدي أغنية جديدة لمحمد صلاح تحمل رسائل خاصة الفنان السعودي ناصر القصبي يقصف بعنف جورج قرداحي قرداحي يثير غضب المملكة والسعودية تستدعي سفير لبنان تصريحات قرداحي تشعل غضب الشارع اليمني وانفجار أزمة يمنية خليجية لبنانية هجمات باتجاه أبها ونجران والتحالف يعلن مقتل أكثر من 100 حوثي في مأرب أسرة يمنية تعرضت لخداع الحوثيين وابتزازهم طيلة ست سنوات وفي النهاية حدث ما لم يكن متوقعا «صورة»
كشف عبدالرحمن برمان، المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (
ACJ)، الأربعاء، عن قيام مليشيا الحوثي الإنقلابية، بالسطو على 47 منزلاً تاريخيًا في صنعاء القديمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال برمان في تغريدة على "تويتر"، إن "مليشيات الحوثي سطت على 47 منزل تاريخياً في صنعاء القديمة خلال الثلاثة الاشهر الماضية".
وأضاف أن عملية السطو تمت "بقرار من وزير ثقافة الحوثي عبدالله الكبسي وبحجة أنها بيوت مهجورة رغم أنها مملوكة لمواطنين".
وأكد برمان أن من بين البيوت التي تم مصادرتها منزل أديب اليمن الراحل "عبدالله البردوني"، بحجة وجود خلاف بين الورثة.
وخلال سنوات الانقلاب استولت مليشيا الحوثي الانقلابية على عشرات المنازل والعقارات لمعارضين للانقلاب ومسؤولين في الحكومة الشرعية، كما منعت التصرف بعقارات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرتها رغم ملكيتها لمواطنين.