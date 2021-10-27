آخر الاخبار

انفجار الخلافات بين الطرفين وباريس تهدد لندن بعقوبات وشيكة  وتتوعد كنا صبورين للغاية جماهير ليفربول تهدي أغنية جديدة لمحمد صلاح تحمل رسائل خاصة الفنان السعودي ناصر القصبي يقصف بعنف جورج قرداحي قرداحي يثير غضب المملكة والسعودية تستدعي سفير لبنان تصريحات قرداحي تشعل غضب الشارع اليمني وانفجار أزمة يمنية خليجية لبنانية هجمات باتجاه أبها ونجران والتحالف يعلن مقتل أكثر من 100 حوثي في مأرب أسرة يمنية تعرضت لخداع الحوثيين وابتزازهم طيلة ست سنوات وفي النهاية حدث ما لم يكن متوقعا «صورة» ناطق القوات المسلحة يقدم ملخصا بمستجدات القتال في 4 محافظات أبرزها مأرب وأين تدور المعارك تحديدا؟ بيان رسمي لحكومة لبنان يرفض تصريحات جورج قرداحي عن الحرب في اليمن ويعلن موقفا واضحا أمير سعودي يرد على جورج قرداحي ويضع له 4 خيارات على طريقة من سيربح المليون

انفجار الخلافات بين الطرفين وباريس تهدد لندن بعقوبات وشيكة  وتتوعد كنا صبورين للغاية

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 452

لوحت فرنسا بإمكانية فرض عقوبات على بريطانيا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل ما لم يتم إحراز تقدم في تسوية النزاع القائم بين البلدين حول حقوق الصيد البحري..

وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إن صيادي الأسماك الفرنسيين يفتقرون إلى نصف التراخيص التي يحتاجون إليها للصيد في المياه الإقليمية البريطانية، والتي تقول باريس إنها مستحقة لهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أتال أن فرنسا تعد قائمة بالعقوبات المحتملة يمكن أن تعلنها غدا الخميس. وأضاف أن بعض العقوبات سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل ما لم يتم إحراز تقدم كاف. وأضاف أتال: "صبرنا بلغ حدوده"، مشيرا إلى أن إمدادات الكهرباء الفرنسية لبريطانيا قد تكون أحد المجالات التي ستطالها الإجراءات..

من جانبه، قال كليمان بون الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية أمام جلسة استماع برلمانية فرنسية، إن فرنسا قد تكثف عمليات التفتيش على الحدود للبضائع القادمة من بريطانيا إذا لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بتراخيص الصيد. وأضاف بون "كنا صبورين للغاية.. وهدفنا ليس فرض هذه الإجراءات، بل الحصول على التراخيص".

يدور الخلاف حول إصدار تراخيص للصيد في المياه الإقليمية التي تتراوح من ستة إلى 12 ميلا بحريا قبالة شواطئ بريطانيا، وكذلك في المياه قبالة سواحل جزيرة جيرسي، التابعة لبريطانيا في المانش. وكانت الحكومة الفرنسية هددت قبل شهر بريطانيا بإجراءات انتقامية على خلفية النزاع على تراخيص بالصيد، متهمة لندن بعدم احترام اتفاق بريكست

إقراء أيضاً
منحة هولندية لليمن بقيمة 9 ملايين دولار
المملكة تدعم هذه الدولة بوديعة قيمتها 3 مليارات دولار
وسيلة جديدة لـ التنبؤ بإفلاس الشركات
مؤسس تويتر يحذر من مشكلة ستغير كل شيء
أرامكو وتوتال تفتتحان أول محطات مشتركة لبيع الوقود في السعودية بخدمات نوعية
الشاب الذي سيصبح أول تريليونير في العالم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس