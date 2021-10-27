جماهير ليفربول تهدي أغنية جديدة لمحمد صلاح تحمل رسائل خاصة

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، أغنية جديدة أطلقتها جماهير فريق ليفربول الإنجليزي تحتفي بالنجم المصري محمد صلاح، وتطالب إدارة "الريدز" بتجديد عقده..
وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الأغنية جاءت بعد الفوز الكبير لليفربول على مانشستر يونايتد (5-0)، الأحد الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتألق صلاح بتسجيله ثلاثية "هاتريك".
وحثت جماهير "الريدز" إدارة النادي ورجل الأعمال الأمريكي، جون هنري، مالك مجموعة "Fenway Sports Group" التي تمتلك نادي ليفربول، على الموافقة على شروط صلاح لتجديد عقده والبقاء في ضمن صفوف الفريق لأعوام مقبلة.
وعبر عشاق ليفربول عن هذه المطالب في أغنية جديدة، يقولون فيها: "المصري الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي". وتتابع الأغنية: "جون هنري اعطه ما يستحق.. صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".