الفنان السعودي ناصر القصبي يقصف بعنف جورج قرداحي

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعرب الفنان السعودي، ناصر القصبي، عن أسفه حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن. وعلى حسابه في "تويتر"، قال ناصر القصبي: "مؤسف ما قاله جورج قرداحي".

وأضاف: "ما قاله ليس رأيا بل التفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له….اللئيم تمردا". في حين أوضح وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أن "ما قاله عن حرب اليمن لم يكن طرفا فيه بل قاله كصديق"، مؤكدا أنه "ضد الحرب العربية العربية ولم يهاجم ولم يشتم يوما السعودية والإمارات".