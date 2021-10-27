انفجار الخلافات بين الطرفين وباريس تهدد لندن بعقوبات وشيكة وتتوعد كنا صبورين للغاية جماهير ليفربول تهدي أغنية جديدة لمحمد صلاح تحمل رسائل خاصة الفنان السعودي ناصر القصبي يقصف بعنف جورج قرداحي قرداحي يثير غضب المملكة والسعودية تستدعي سفير لبنان تصريحات قرداحي تشعل غضب الشارع اليمني وانفجار أزمة يمنية خليجية لبنانية هجمات باتجاه أبها ونجران والتحالف يعلن مقتل أكثر من 100 حوثي في مأرب أسرة يمنية تعرضت لخداع الحوثيين وابتزازهم طيلة ست سنوات وفي النهاية حدث ما لم يكن متوقعا «صورة» ناطق القوات المسلحة يقدم ملخصا بمستجدات القتال في 4 محافظات أبرزها مأرب وأين تدور المعارك تحديدا؟ بيان رسمي لحكومة لبنان يرفض تصريحات جورج قرداحي عن الحرب في اليمن ويعلن موقفا واضحا أمير سعودي يرد على جورج قرداحي ويضع له 4 خيارات على طريقة من سيربح المليون
أعرب الفنان السعودي، ناصر القصبي، عن أسفه حول تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن. وعلى حسابه في "تويتر"، قال ناصر القصبي: "مؤسف ما قاله جورج قرداحي".
وأضاف: "ما قاله ليس رأيا بل التفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له….اللئيم تمردا". في حين أوضح وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أن "ما قاله عن حرب اليمن لم يكن طرفا فيه بل قاله كصديق"، مؤكدا أنه "ضد الحرب العربية العربية ولم يهاجم ولم يشتم يوما السعودية والإمارات".