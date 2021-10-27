قرداحي يثير غضب المملكة والسعودية تستدعي سفير لبنان

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أكدت الخارجية السعودية أنها استدعت سفير بيروت لدى المملكة احتجاجا على التصريحات المثيرة للجدل التي جاءت على لسان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وذكرت الخارجية السعودية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنها سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا. وأعربت الوزارة في البيان عن أسف السعودية إزاء ما تتضمن هذه
التصريحات من "إساءات تجاه المملكة ودول التحالف"، محملة قرداحي المسؤولية عن التحيز بشكل واضح لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية "المهددة لأمن واستقرار المنطقة". وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات "تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا
تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين"، مضيفة أن استدعاء السفير جاء "نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين".
وكانت الخارجية الكويتية قد استدعت في وقت سابق من اليوم القائم بالأعمال اللبناني لديها احتجاجا على تصريحات قرداحي التي أثارت جدلا واسعا بالقول إن السعودية والإمارات "تعتديان على الشعب اليمني"، وأن الحوثيين "يمارسون ال