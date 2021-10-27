هجمات باتجاه أبها ونجران والتحالف يعلن مقتل أكثر من 100 حوثي في مأرب

الأربعاء 27 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الاربعاء، اعتراض وتدمير طائرات مفخخة حاولت استهداف مناطق داخل المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الانباء الرسمية السعودية، انه اعترض ودمر "طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي".

وأضاف ان الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت "طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران".

وأكد التحالف انه سيتعامل "بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية" مشيرا الى ان عملياته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

على صعيد آخر، اعلن التحالف مساء اليوم تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين بـ الجوبة و الكسارة بمحافظة مأرب خلال الساعات 24 الماضية.

وقال التحالف: خلال عمليات الاستهداف تم تدمير 13 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 105 من عناصر الحوثيين.